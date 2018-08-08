Pikap sulama kanalına uçtu

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kepirli kırsal mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri Müdürlüğü’ne (DSİ) bağlı sulama kanalında meydana geldi. Kanal kenarında seyir halindeki plakası ve sürücüsü belirlenemeyen pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kanala devrilen pikaptan Mehmet Ç. (20), çevredekilerin yardımıyla su dışına çıkarılarak kurtarılırken, Halil S.’nin ise İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı su altı dalgıç polisleri tarafından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.