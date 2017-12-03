Pınarbaşı engeliler gününü kutladı

Pınarbaşı mesajında engellilerin sorunlarının, yalnızca kendilerinin değil ailelerinin, çevrenin, toplumun, yerel yönetimlerin ortak sorunu olduğunu ifade etti.

Birecik’e yapılacak hizmetleri planlarken engelli vatandaşları da düşündüklerini dile getiren Başkan Pınarbaşı, mesajında "Göreve geldiğimiz günden bu yana Birecik ilçesinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalıştık. Fiziki engelleri ortadan kaldırarak onların yaşamlarını bir nebze kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelsiz bir Birecik hedefliyor ve bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza desteğimiz artarak devam edecek. Hepimizin engelli adayı olduğumuzu ve korunması gerekenin engelli vatandaşlarımız değil, engelli vatandaşlarımızın hakları olduğunu unutmamalıyız. Unutmayın ki Birecik Belediyesi sadece 3 Aralık’ta değil, her gün sizlerle beraberdir" ifadelerini kullandı.