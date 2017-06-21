Pınarbaşı, Kadir Gecesini kutladı

Pınarbaşı,” dua kapılarının sonuna kadar açıldığı, tövbelerin kabul edildiği Kadir Gecesinin, kalplerin aydınlanması ve manevi huzurun artması için eşsiz bir fırsattır”dedi

Pınarbaşı, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajda, tüm insanlara rahmet ve umut ışığı olan Kuran-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlandığını anımsattı. On bir ayın sultanı Ramazan’ın içinde saklı olan Kadir Gecesinin, birçok hikmeti, rahmeti, bereketi ve mağfireti içinde barındırdığını ifade eden Pınarbaşı, “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde küsler barışmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmelidir. Dua kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecenin hayrından bütün Müslümanlar faydalanmalıdır. Mübarek Ramazan ayının kalbi olan bu kutsal gecede, vatanı, bayrağı, milleti için gözünü kırpmadan şahadet şerbetini içen kahramanlarımız ve bizlerin huzuru için çalışan tüm güvenlik güçlerimiz için de dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, Cenab-ı Allah’tan hayırlara vesile olmasını diliyorum ”dedi.