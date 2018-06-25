Pınarbaşı oyunu kullandı

Sabah erken saatlerden itibaren seçim sandıklarını gezerek, görevlilerle tek tokalaşarak başarı dileklerini ileten Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, seçimlerin demokrasinin bayramı olduğunu söyledi. Her vatandaşın sandık başına giderek demokratik hakkını kullanmasını isteyen Pınarbaşı, vatandaşlarla sohbet de etti.

Pınarbaşı, daha sonra ilçeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, SKM Başkanı Ömer Demir ve AK Parti Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan ile sandıkları gezmeyi sürdürdü.