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25 Haziran 2018 11:40

Pınarbaşı oyunu kullandı

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, kucağında torunu ile geldiği Birecik Hacı Nihat Sözmen Endüstri Meslek Lisesi’ndeki 1137 nolu sandıkta oyunu kullanarak, vatana millete hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.

Pınarbaşı oyunu kullandı

25 Haziran 2018 11:40


Sabah erken saatlerden itibaren seçim sandıklarını gezerek, görevlilerle tek tokalaşarak başarı dileklerini ileten Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, seçimlerin demokrasinin bayramı olduğunu söyledi. Her vatandaşın sandık başına giderek demokratik hakkını kullanmasını isteyen Pınarbaşı, vatandaşlarla sohbet de etti.


Pınarbaşı, daha sonra ilçeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, SKM Başkanı Ömer Demir ve AK Parti Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan ile sandıkları gezmeyi sürdürdü.




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