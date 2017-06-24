Pınarbaşı vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı

Pınarbaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı, rahmet ve bereket ayı bir Ramazan’ı daha uğurlamanın hüznünü ve bu mübarek ayın sonunda bayrama kavuşmanın huzur, mutluluk ve sevincini hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Türk milletinin hayatında bayramların çok müstesna bir yeri olduğunu belirten Pınarbaşı, “Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği ve güçlendiği özel günlerdir. Ramazan ayının barış, kardeşlik ve bereket iklimini tüm benliğimizle hissetmenin ve yaşamanın huzuruyla bir kez daha milletçe birbirimizi sevgiyle ve sevinçle kucaklıyoruz” dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Pınarbaşı, “Bilinmelidir ki gönül bağlarımızı sağlam tuttukça, birbirimize sımsıkı sarıldıkça, aynı hedefe kilitlendikçe, millet olarak aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramı’nın milletimize, İslam alemine ve tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.