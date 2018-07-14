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14 Temmuz 2018 10:40

Pınarbaşı’ndan birlik mesajı

Şanlıurfa’nın Birecik İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 2’nci yıl dönümü nedeniyle masaj yayımladı.

Pınarbaşı’ndan birlik mesajı

14 Temmuz 2018 10:40


15 Temmuz 2016’da, Fethullahçı Terör Örgütünün başlattığı darbe girişimini kınayan Pınarbaşı, milletin asker ve polisiyle birlikte darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergilediğini söyledi. Pınarbaşı, 15 Temmuz darbe girişiminin, milletin, darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak bu milletin şanlı tarihindeki yerini aldığını belirterek, “Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bir daha bizlere böyle sıkıntılı günler yaşatmasın. İnanıyorum ki, bu birliktelik devam ettiği sürece, binlerce şehidimizin kanları ile sulayarak bizlere emanet ettiği kutsal vatan toprakları asla bölünmeyecektir. Bu duygularla, 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.




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