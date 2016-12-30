Pınarbaşı’ndan yeni yıl mesajı

Şanlıurfa’nın Birecik İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 2017 yılının, ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Pınarbaşı, yayınladığı yeni yıl mesajında, geride bıraktığımız yılın, tüm dünyada acı hatıralar bıraktığını belirtti. Pınarbaşı, “Komşu ülkelerimizde masum kanı akmaya devam ederken, ülkemiz, yıl içerisinde başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere birçok hain terör saldırısında askerini, polisini ve vatandaşını şehit verdi. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim. Herkes şunu iyi bilsin ki, milletimiz ve ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar, hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu aziz millet, hainlere bu fırsatı vermeyecek” dedi.

Türk milletinin birliğini, kardeşliğini hedef alan tüm bu acı olayların, tam tersi milleti birbirine daha çok kenetlediğini vurgulayan Pınarbaşı, “Yeni yılla birlikte, umudumuz, gayretimiz, mücadelemiz güç kazanıyor. Bu aziz millet, birlik içinde olduğu müddetçe önüne koyduğu her hedefe mutlaka ulaşacaktır. Tarihimiz, bunun örnekleriyle doludur. Tarihimiz boyunca, nasıl yılmadan, yıkılmadan, kararlı bir yürüyüş gerçekleştirdiysek bundan sonra da güçlü, itibarlı, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, etki sahibi bir ülke olarak geleceğe ilerleyeceğiz. Umudumuzun, heyecanımızın ve kardeşliğimizin hiçbir güç tarafından zedelenmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Pınarbaşı, mesajının devamında, yeni yılın, başta Türk milleti olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.