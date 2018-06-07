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07 Haziran 2018 18:11

Polisin tüfekle vurularak yaralandığı kavga kamerada

Şanlıurfa’da komşular arasında araç park yeri nedeniyle çıkan ve biri polis 5 kişinin yaralandığı kavganın bir vatandaş tarafından çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Polisin tüfekle vurularak yaralandığı kavga kamerada

07 Haziran 2018 18:11


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde iki komşu aile arasında iddiaya göre araç park yeri yüzünden silahlı kavga yaşandı. Biri polis 5 kişinin yaralandığı kavganın bir vatandaş tarafından çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ekiplerinin kavga eden tarafları gözaltına almaya çalıştığı görüldü.


Kavga önceki gün yaşanmıştı. Komşuların araç park yeri tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada silahların da kullanılması üzerine polise haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar 1’i polis 5 kişiye isabet etti. Olay yerine giden ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurunun yüz kısmından yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Kavga sonunda gözaltına alınan 3 kişi ise emniyete götürüldü.


Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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