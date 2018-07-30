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30 Temmuz 2018 02:51

Polisten kaçıp takla atan otomobilden uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da polisten kaçarken takla atan otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polisten kaçıp takla atan otomobilden uyuşturucu çıktı

30 Temmuz 2018 02:51


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Pasabağı Mahallesinde yaşandı. Polis ekipleri şüphelendikleri 31 AIL 01 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Eski sanayideki sokaklara giren otomobil izini kaybettirmeye çalıştı. Polisten kaçmayı başaramayan otomobil aydınlatma direğine çarparak takla attı. Yolun ortasında ters dönen otomobilde 3 kişi olduğu belirledi. Polisler tarafından çıkartılan şahıslardan 2’si yara almazken 1 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Şahıslar gözaltına alınırken otomobilde yapılan aramada ise çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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