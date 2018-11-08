Prof. Dr. Uslu: "Urfa küresel ikona sahip bir şehirdir"

‘Peygamberler Şehri' Şanlıurfa'da 2'nci Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi start aldı.

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bugün başlayan 2'nci Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Nahçivan Üniversitesi ve Moğolistan Khovda Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program, üniversitelerden akademisyenlerin birer konuşması ile kongrenin önemine değinildi. Moğolistan Khovda Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Khinalhan Jylkhyaıdar ile Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasi Başkanı Prof. Dr. İsmail Haciyev Türkiye'nin içerisinde bulunduğu doğal güzelliklerin uluslararası kongre ile tanıtılmasının turizme değer katacağını belirtti.

Programda, Göbelitepe'nin önemine değinen Kültür ve Turizm Bakan Vekili Ömer Arısoy, “Bugün burada Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da böyle önemli bir kongrede olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Turizmde konaklama sektörü, kahvehanecisiyle, taksicisiyle, esnafıyla, kamu sektörü, ulaşım ve bütün birimlerin tek vücut olarak meseleye bakmasıyla Türkiye özlenen turizm ülkesi olur. Eğer sürdürülebilir bir turizm potansiyeli ortaya koyabilirsek bütün sektör buradan bir kazanç elde eder. Kültür Turizm bakanlığımızın öncülüğünde bütün o bahsettiğimiz uluslararası katılımcılarında yer aldığı platformda Göbeklitepe'yi önümüzdeki dönem daha çok tanıtımını yapmış olacağız. Zaten dünyada bilinen bir yer, daha da tanıtacağız. Göbeklitepe'deki çalışmalar bitmek üzere önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanımızın katılımıyla uluslararası organizasyon ile açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Göbeklitepe tek başına Urfa'nın ve bu bölgenin kaderini, tarihini değiştirilebilir. Değiştirebilecek kudrete de sahip. Böyle büyük kudretli bir topraktayız, bununla ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

Kongrenin Şanlıurfa'da düzenlenmesinin turizm açısından oldukça önemli olduğunu aktaran Çankaya Üniversitesi öğretim görevlisi ve kongre başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, “Türkiye turizm açısından dünyanın en zengin ve inşallah bu yıl itibariyle yeniden dünyanın en çok turist çeken ilk 10 ülkesi arasında bir kez daha yerini alacaktır. Urfa bir küresel ikona sahip bir şehirdir. Son derece farklı turizm pazarlamalarının yapılabileceği Unesco Dünya Kalıcı Kültürel Mirası listesine girmiş olan Göbeklitepe'ye sahip. Bunun dışında kültürlerarası iletişimin geliştirebilecek nitelikte çok çeşitli dini ve kültürel zenginliği olan Harran'dan başlayarak Balıklıgöl üzerinden dünyanın ilk Hristiyan Devleti'ne ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Bu tür zenginlikler var, saymakla bitiremeyeceğimiz nitelikte kültürel mirasları barındırıyor. Dolayısıyla Türkiye gibi dünya çapında da turizm pastasında önemli bir yeri olan Urfa'yı doğru yöntemlerle profesyonel bir bakışla yaklaşarak şehrin pazarlaması ve marka algısı geliştirildiği takdirde sahip olabilecek bir şehirden bahsediyoruz. Böyle bir şehirde ilk kez Urfa'nın tarihinde bir uluslararası turizm ve kültürel miras kongresi düzenleniyor. Bunu gerçekleştirmiş olmaktan hem kongre başkanı hem de Urfa'nın bir evladı olarak büyük memnuniyet duyuyorum. Yaşadığımız dünya aslında bilginin bütün her şeyi belirlediği üretilen bilginin somut uygulamaya dönmesiyle ancak gelişimi sağlanabildiği bir dünya. Böyle bir dünyada turizm pazarlaması konusunda hem Urfa'yı merkez alan hem de Türkiye'nin konumlanışını merkez alan aynı zamanda da 7 farklı ülkeden ve 20 üniversiteden katılımın olduğu uluslararası bu kongrede turizm politikalarına yönelik katkı üretebilmeyi hedefledik. İnşallah buradan da kongrenin sonuç bildirgesi dahil olmak üzere ilgili bütün kamu kurum temsilcilerine buradan çıkan bilgi özetini, sunmak suretiyle etkin bir katma değer sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Vekili Ömer Arısoy, Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Çiğdem, Çankaya Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol katıldı.

Programın ilk günkü tanıtım toplantısı, kongreye katılanlara plaket takdimi sonrası toplu fotoğraf çekimlerinin ardından son buldu.