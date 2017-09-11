Rabia Meydanında izolasyon çalışması devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma ve Denetleme Müdürlüğü (KUDEM) tarafından Rabia Meydanında başlatılan revizyon çalışmalarını denetledi. Rabia meydanında yaşanan su sızmalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında meydanın üst kısmında izolasyon çalışması yapılıyor. İzolasyon çalışmalarının ardından alanda çevre düzenleme çalışması başlatılacak. İş makineleriyle yapılan çalışmaları denetleyen Başkan Çiftçi, izolasyon için mevsimin uygun olduğunu ve kış mevsimi gelmeden izolasyon ve çevre düzenleme çalışmasının tamamlanacağını söyledi.

"Su sızması önlenecek"

Kentin kalbi olarak nitelendirilen Rabia Meydanında yapılacak çalışmalar sonrası su sızmasının önüne geçileceğini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Rabia Meydanında su sızmalarını ve otoparkı kurtarmak için daha önce yalıtımı yapılmamış olan alanı yeniden yalıtım, düzenleme ve tekniğe uygun bir şekilde proje çalışması başlatıldı. Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte alanda incelemelerde bulunduk. Çalışmanın bu mevsimde yapılması gerekiyordu ve yalıtım malzemesinden kaynaklanan bir durumdur. Bu meydan Şanlıurfa’nın kalbi olan bir meydandır. Yeni bir düzenlemeyle özellikle buradaki yalıtımı sağlayıp, meydanın hayati tehlike anlamında kolonları, kirişleri su sızmasından dolayı çökme tehlikesini ortadan kaldırabilmek için destek olunacaktır" dedi.