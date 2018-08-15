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15 Ağustos 2018 10:30

Raketler "Kardeşlik" için kapışacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illeri kapsayan Kardeşlik ve Spor Turnuvaları Projesi kapsamında, Şanlıurfa Piazza AVM’de masa tenisi turnuvası yapılacak.

Raketler

15 Ağustos 2018 10:30


Hesaplı alışveriş, kampanyalar, kültürel ve sanatsal etkinliklerle Şanlıurfa halkının buluşma noktası haline gelen Piazza AVM, bu kez sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak.


Kent ekonomisine katkısının yanında sosyal sorunluluk projeleri ile de azından söz ettiren Piazza, Erzincan, Diyarbakır, Hakkâri, Adıyaman, Batman, Bitlis, Van, Şırnak ve Şanlıurfa illerinin sporla anılmasını amaçlayan Kardeşlik ve Spor Turnuvaları Projesiyle, sporseverleri Masa Tenisi Turnuvası’nda ağırlayacak. Şanlıurfalı raketler, Valilik himayesindeki etkinliklerde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerince AVM’ nin giriş katında kurulacak masalarda, sporun birleştirici ve bütünleştirici rolünü gözler önüne serecek. Basketbol, voleybol, badminton, bisiklet, matrak ve masa tenisi turnuvaları Şanlıurfa il genelinde 10-18 Ağustos tarihleri arasında, Masa Tenisi Turnuvasının bir ayağı olan müsabakalar ise 15-16 Ağustos tarihlerinde AVM’ de gerçekleştirilecek.


Profesyonel ve amatör sporcuların katılabileceği etkinlik, 15 Ağustos’ta saat 16.00’da kayıtların alınmasının ardından başlayacak. Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen müsabakalarda, yarışmacılar kadar onları izleyen aileleri, yakınları ve AVM ziyaretçileri de heyecan yaşayacak.




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