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20 Mayıs 2018 18:27

Ramazan etkinlikleri büyük ilgi görüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı, ilk günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisini topluyor.

Ramazan etkinlikleri büyük ilgi görüyor

20 Mayıs 2018 18:27

Kitap, hediyelik eşya, Osmanlı tatlıları, yöresel damak ürünleri ve oyuncak reyonları gibi her türlü zenginliği içerisinde barındıran Ramazan sokağında düzenlenen ilahi konserleri vatandaşların beğenisini topluyor.


Şanlıurfalılar’ın Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeleri için 30 gün boyunca çeşitli konserler, söyleşiler, buluşmalar ve benzer programlar düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, eski Ramazan geleneklerini esas alarak etkinliklerini sürdürüyor.


Ramazan sokağını ziyaret eden Çiftçi, burada kurulan stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Burada bir konuşma yapan Çiftçi, "Biz birlikte büyük bir aileyiz. Allah beraberliğimizi her zaman daim kılsın. Bu yıl da Büyükşehir Belediyemizin buluşmalarına halkımızın bu derece ilgisinin yaşanması bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Halkının ne istediğini anlayabilen bir Büyükşehir kadrosu vatandaşlarına hizmetin de en iyisini sunmanın gayreti içerisinde" diye konuştu.


Haleplibahçe bölgesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağında vatandaşlara devam eden programlar çerçevesinde ilk olarak Dergah Cami İmam Hatibi İbrahim Onat tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu.


(İD-LO-Y)


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