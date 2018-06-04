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04 Haziran 2018 17:54

Ramazan sokağında Muzaffer Gürler konseri

İlahi Sanatçısı Muzaffer Gürler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan programları kapsamında Ramazan Sokağında Şanlıurfalı vatandaşlarla buluştu.

Ramazan sokağında Muzaffer Gürler konseri

04 Haziran 2018 17:54


Büyükşehir Belediyesi tarafından Haleplibahçe’de kurulan Ramazan sokağında vatandaşlarla bir araya gelen Sanatçısı Muzaffer Gürler ilahileri ile Şanlıurfalılara duygu dolu anlar yaşattı. Muzaffer Gürler ilahilerini Türkçe, Kürtçe, ve Arapça seslendirirken, "Ey dermani canan" ve "Can Ahmed’im" ilahilerine vatandaşlar da eşlik etti.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı programları kapsamında Ramazan Sokağında düzenlediği etkinlikler her gece farklı bir grubun ilahi konseri ile devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde birçok program düzenlerken ilçelerde de, Ramazan etkinliklerini sürdürüyor.




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