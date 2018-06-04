Ramazan sokağında Muzaffer Gürler konseri

Büyükşehir Belediyesi tarafından Haleplibahçe’de kurulan Ramazan sokağında vatandaşlarla bir araya gelen Sanatçısı Muzaffer Gürler ilahileri ile Şanlıurfalılara duygu dolu anlar yaşattı. Muzaffer Gürler ilahilerini Türkçe, Kürtçe, ve Arapça seslendirirken, "Ey dermani canan" ve "Can Ahmed’im" ilahilerine vatandaşlar da eşlik etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı programları kapsamında Ramazan Sokağında düzenlediği etkinlikler her gece farklı bir grubun ilahi konseri ile devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde birçok program düzenlerken ilçelerde de, Ramazan etkinliklerini sürdürüyor.