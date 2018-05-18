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18 Mayıs 2018 14:51

Ramazan’ın ilk cumasında Balıklıgöl’deki camiler doldu

‘Peygamberler şehri’ Şanlıurfa’da Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri doldurdu.

Ramazan’ın ilk cumasında Balıklıgöl’deki camiler doldu

18 Mayıs 2018 14:51


Şanlıurfa’ya kent genelinden ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı. Başta Dergah Cami olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, namazın ardından Hazreti İbrahim’in doğduğu ve ateşe atıldığı rivayet edilen Balıklıgöl Yerleşkesi ile Eyüp Peygamber’in hastalığında çile çektiği söylenen mekanları da ziyaret ederek dua etti. Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan camilerde yer bulamayan çok sayıda kişi namazını avluda kıldı.




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