Refahiye Mahallesinde çalışmalar devam ediyor

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, mahalle sakinleriyle de sohbet eden Demirkol, Haliliye halkının huzuru ve mutluluğu için çalıştıklarını söyledi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların talepleri yerinde dinleyen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, sabah mesaisine Refahiye Mahallesini ziyaret ederek başladı. Mahalle Muhtarı Hidayet Çiçek'i ziyaret eden Fevzi Demirkol'a, Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ve birim müdürleri de eşlik etti. Mahalle Muhtarı Çiçek ile yapılan çalışmalarla ilgili görüşen Demirkol, daha sonra mahallede incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Demirkol, Ali Balak Parkında yapımı tamamlanan oyun alanı da denetledi. Yeni oyun grubu çalışmasıyla ilgili bilgiler alan Demirkol, gelen taleplerin de bir an önce gerçekleştirilmesi için birim müdürlerine talimatlar verdi.

Mahalle Muhtarı Hidayet Çiçek, “Öncelikle Başkanımız Fevzi Demirkol'a, mahallemize göstermiş olduğu ilgili ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Başkanımız ile birlikte mahallemizi dolaştık ve taleplerimizi kendisine ilettik. Başkanımız, taleplerimizin karşılanacağını bizlere söyledi. Refahiye Mahallesi halkı adına başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise,” Sabahın erken saatlerinde, Refahiye Mahallesindeki sokaklarımızı, parklarımızı, caddelerimizi muhtarımız, müdürlerimizle birlikte inceleme imkanı bulduk. Mahallede yaptığımız çalışmalarımızı yerinde inceledik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün, parklarımıza kurmuş olduğu oyun gruplarını ve yeni yeşil alanları inceledik. Bizi muhabbetle karşıladıkları için Refahiye halkı adına Mahalle Muhtarımız Hidayet Çiçek'e ve tüm mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımız 2014 yılından bu tarafa devam etmektedir. Bu çalışmalarımızda, halkımızın huzurunu, mutluluğunu ve yemyeşil Haliliye birlikte yapacağız” diye konuştu.