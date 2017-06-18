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18 Haziran 2017 12:38

Referandum rekorunun mimarlarına ödül

Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 97.

Referandum rekorunun mimarlarına ödül

18 Haziran 2017 12:38

2’lik “evet” oranı ile Türkiye rekoru kıran Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, başarının mimarları ödüllendirildi.


Anayasa değişikliğinin yüzde 51.4 “evet” oyu ile kabul edildiği 16 Nisan’daki referandumda Harran’ı Türkiye birinciliğine taşıyan isimlere, referandum öncesi sergiledikleri başarılı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz tarafından plaket verildi. Referandum sürecinde kapı kapı dolaşıp, anayasa değişikliği paketini anlatarak, yüzde 97.2’lik “evet” oranında büyük pay sahibi olan AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter’in plaketini, AK Parti İlçe Koordinatörü Ümran Mutlu Bilim takdim etti.


“Başarı tüm ekibin”


AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Harran’ın referandumda elde ettiği rekorun tesadüf olmadığını belirterek, işlerinden, ailelerinden fedakarlık ederek çalışmalara katkı sağlayan kadın kolları teşkilatının başarıda büyük pay sahibi olduğunu söyledi. İlçe Kadın Kolları olarak, sadece seçim öncesi değil her zaman halkın arasında olduklarını ifade eden Biter, "Bizler ekip olarak hep sahada olduk. Gayretli çalışmalarımızın sonucunu, her seçimde olduğu gibi referandumda da aldık. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu başarı tüm ekibin başarısı. Hep birlikte nice başarılara ulaşmak dileğiyle tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kulandı.




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