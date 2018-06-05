Referandumun birincisi Harran’da seçim çalışmaları

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Partinin ipi göğüslemesi için çalışmalarını hızlandırdı.

İlçede çalmadık kapı, sıkılmadık el kalmaması için gecesini gündüzüne katan Özyavuz, geçmişte olduğu gibi 24 Haziran’da da AK Partinin sandıktan birinci parti olarak çıkması için yoğun mesai harcıyor. Mahalle ve ev ziyaretleri yapan, bölgenin kanaat önderleriyle bir araya gelen Başkan Özyavuz, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini ve AK Parti Hükumetinin Türkiye ile Şanlıurfa’ya yaptığı hizmetleri anlatıyor.

“Sandıktan alnımızın akıyla çıkacağız”

Seçim kampanyalarında gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Özyavuz, “24 Haziran’da Allah’ın izniyle yüzümüzün akıyla çıkacağız. Gittiğimiz her yerde vatandaşların AK Partiye olan teveccühleri bizleri heyecanlandırıyor. Hemşehrilerim partimize olan büyük sevgi ve desteklerinin en yüksek katılımla sandıklara yansıyacağına inanıyorum. İlçe teşkilatımız, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız ile son güne kadar sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza bir taraftan AK Partinin hizmetlerini anlatıyoruz, diğer yandan onların sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz. Halkımızın beklentileri konusunda yerel yönetimler olarak bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık, yapmayı da sürdüreceğiz” dedi.

Şanlıurfa’ya 41,93 Milyar TL yatırım

AK Parti Hükumetinin son 15 yılda eğitim, ulaştırma, sağlık, adalet, orman ve su işleri, tarım ve hayvancılık, çevre ve şehircilik, kültür ve turizm gibi hayatın bütün alanlarıyla ilgili 41,93 milyar TL’lik yatırım yaptığını ifade eden Özyavuz, “Hükumetimiz son 15 yılda Şanlıurfa’ya sadece bilim, sanayi ve teknoloji alanında 88,70 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlanması, imalat sanayinin desteklenmesi amacıyla 921 işletmeye sanayi sicil belgesi verildi. 2003-2018 yılları arasında KOSGEB faaliyetleri kapsamında 2 bin 766 işletmeye 36,3 milyon TL destek verildi ve 3 bin 517 işletmeye 136,7 milyon TL’lik kredi hacmi sağlandı. İlde 2002 yılı öncesi bir organize sanayi bölgesi kuruluydu. 2018’e geldiğimizde toplam 2 bin 347 hektar alanda kurulu 5 organize sanayi bölgesinde üretime geçen toplam 366 parselde yaklaşık 20 bin 200 kişi istihdam edilmektedir. Bu projeler için 2018 yılı fiyatlarıyla 2002 yılı öncesi 37,7 milyon TL, 2003-2017 yılları arasında 24 milyon TL kredi kullandırılmıştır. 2002 yılında Şanlıurfa’da toplam bin 205 iş yeri ile 4 sanayi sitesinde 2 bin 16 kişi istihdam ediliyordu. Şimdi toplam bin 407 iş yeri ile 5 sanayi sitesinde yaklaşık 4 bin 600 kişiye istihdam sağlanıyor. 29 iş yeri ile Matbaacılık Sanayi Sitesi ve 46 iş yeri ile Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi projeleri devam ediyor. Bu projeler için 2018 yılı fiyatlarıyla günümüze kadar 130,3 milyon TL kredi kullandırılmıştır” diye konuştu.