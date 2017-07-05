Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’dan iddialara cevap

Dr. Ramazan Taşaltın, bir gazetede yer alan “Harran rektörü tek tek fişlemiş” başlıklı haberle ilgili bir açıklama yaptı.

Dr. Ramazan Taşaltın açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Türkiye Büyük Millet Meclisine üniversitemizin FETÖ terör örgütüyle mücadelesine ilişkin bir soru önergesi vermiş ve bu soru önergesi haber olarak bir gazetenin dünkü baskısında yer almıştır. 15 Temmuz kanlı darbesinden sonra, Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Başsavcılığı, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü koordineli bir şekilde FETÖ terör örgütü ile mücadele yürütmüştür. Bu kapsamda Şanlıurfa Başsavcılığı, FETÖ şüphesi olan kişiler hakkında rektörlüğe çeşitli zamanlarda cevaplamak üzere sorular sormuştur. Harran Üniversitesi Rektörlüğü bu sorulara cevap hazırlamış ve bu cevapları Başsavcılığa göndermiştir” dedi.

Gönderilen yazılardan fişleme dosyası olarak bahsedilmiştir

Şanlıurfa Başsavcılığına gönderilen bu yazılardan milletvekili tarafından fişleme dosyası olarak bahsettiğini dile getiren Taşaltın, “Harran Üniversitesi Rektörlüğü olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her türlü terör örgütlerine karşı devletin organları ile beraber koordineli olarak çalışmaya devam edeceğiz. Haberde ayrıca Fatih Üniversitesinde çalıştığıma dair bir kısım yer almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesinde görev yaptığım 1997 - 1998 öğretim yılında bir yarı yıl, 3 saatlik bir derse girdim. Çalıştığım üniversiteden devam etmek için o zaman izin istedim. Çalıştığım üniversite izin vermediği için ders vermeye devam etmedim. Milletvekilinin verdiği önergede "Fatih Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde ders verdiği" yazısına tarih kasten eklenmemiştir. Çünkü 1997 yılında ders verdi denilse kimse bu iddiaya değer vermeyecekti” ifadelerine yer verdi.

Yapılması gerekenleri YÖK belirler

Terör bildirisine imza atanlar konusunda ne yapılması gerektiğinin YÖK tarafından belirlendiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Terör örgütü PKK’yı destekleyen bildiriye imza atan akademisyenlerin terör örgütüne iltisakları ve haklarında ne yapılması gerektiği konusu YÖK tarafından belirlenmiştir. Harran Üniversitesi bu çerçevede hareket etmiştir. CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu tarafından verilen bu önergede gizli bir FETÖ parmağı olduğu kuşkusu yüksektir. Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Başsavcılığı arasında geçen yazışmalar 15 temmuz kanlı darbesinin hemen akabinde gerçekleşmiştir. Şimdiye kadar gündeme gelmeyen bu konu, neden Şanlıurfa’ya yeni bir vali ve yeni bir başsavcı atandığı günlerde gündeme taşınmıştır. Burada hedeflenen kamu kurumları arasında bir fitne üretmektir. Bu da FETÖ terör örgütünün taktikleri arasındadır. Milletvekilinin önergesinde "Fatih Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde ders verdiği" cümlesine tarih kasten eklenmemiştir. Kasten tarih vermeyerek FETÖ irtibatı kurmaya çalışmıştır. Bu da FETÖ taktiklerinden biridir. Harran Üniversitesi Rektörlüğü olarak FETÖ ve PKK terör örgütleri ile mücadelemiz hukuk çerçevesinde devam edecektir. Bu kapsamda Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Başsavcılığı ile koordineli çalışmamız devam edecektir. Devlette daimilik esastır. Kişilerin değişmesi ile devletin terör örgütleriyle mücadelesi sekteye uğratılamaz. Şanlıurfa coğrafi, etnik, dini yönden stratejik bir konumda olduğundan terör örgütlerinin yurt dışındaki akıl hocaları Şanlıurfa’da fitne üretmek için gece gündüz çalışmaktadır. Harran Üniversitesi Rektörlüğü olarak hedefimiz kurumumuzu her türlü fitneden uzak tutarak, asli vazifemiz olan eğitim ve ARGE’de üniversitemizi Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasına yerleştirmektir. Terör örgütleriyle mücadelede milletvekilimizin bizi desteklemek yerine olayların hakikatini incelemeden hakkımızda önerge vermesi bizi üzmüştür. Bu terör örgütlerini cesaretlendirecek bir durumdur” diye konuştu.