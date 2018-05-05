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05 Mayıs 2018 10:24

Rektör Taşaltın Türkiye ‘Bilimde geride’ algısı oluşturuyorlar

Şanlıurfa’da düzenlenen “1.

Rektör Taşaltın Türkiye ‘Bilimde geride’ algısı oluşturuyorlar

05 Mayıs 2018 10:24

Uluslararası GAP Zirvesi”nin açılışında konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, birileri bilinçli bir şekilde Türkiye bilimde geride olduğu algısı oluşturduğunu söyledi.


Geçmişte Türkiye’de bilim yönünde karalamaya çalışan bazı kesimler batılı ülkelerin 200 yıllık gerisinden geldiğini söylüyorlardı diyen Rektör Taşaltın, “Geçmişte bir gazetenin manşetinde şöyle bir ifade vardı, ‘Yapılan araştırmada Türkiye Almanya’nın 586,6 yıl gerisinde’ deniliyordu. İnandırıcı olsun diye de küsuratlara kadar detaylar veriliyordu. Bugün artık üniversitelerimiz dünyada kendini kanıtlamış üniversiteler arasındaki yerini almıştır. Sosyal bilimler alanında yapılmakta olan bu kongreye katılan akademisyenlerin, kendi kendilerine ‘Biz bu işi yapabiliriz’ İmajını oluşturulması gerekmektedir. Kongreye bildiri sunacak tüm akademisyenlere ve bu kongreyi düzenleyen ekibe başarılar diliyorum” diye konuştu.


Şanlıurfa’daki özel bir otelde düzenlenen zirvede 8 adet bağımsız kongre ile 400’e yakın bildiri sunulacak. Sosyal bilimler, fen-matematik ve mühendislik bilimleri alanında yazılmış seçkin akademik eserlerin sunumuna ev sahipliği yapacak olan zirve için 6 ülkeye çağrısı yapılmış, aynı alanda çalışan farklı ülkelerden bilim adamlarını bir araya getirerek başlatılan zirve 4-6 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.




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