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23 Haziran 2017 17:08

Rektör Taşaltın vatandaşların ramazan bayramını kutladı

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Taşaltın vatandaşların ramazan bayramını kutladı

23 Haziran 2017 17:08

Dr. Ramazan Taşaltın, vatandaşların Ramazan Bayramını yayımladığı mesajla kutladı.


Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, mesajında, 11 ayın sultanı, Kur’an ayı olan Ramazan ayının sona erdiği bu günlerde, huzuru, sevinci büyütmeye vesile olacak olan Ramazan bayramının, Türkiye’ye Şanlıurfa’ya ve tüm islam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.


Tüm Şanlıurfalıların bayramını tebrik eden Taşaltın açıklamasında, “Bayram gibi özel günler, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, kardeşçe kucaklaştıkları müstesna günlerdir. Ramazan Bayramının, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı geliştirmesini, ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Üniversitemizde varlık sebebimiz olan öğrencilerimiz ve aileleri başta olmak üzere akademik ve idari tüm personelimizin bayramını tebrik ederim. İslam aleminin iyi bir bayram geçirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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