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27 Şubat 2018 17:49

Rektör Taşaltın Veteriner Fakültesinin sorunlarını dinledi

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Taşaltın Veteriner Fakültesinin sorunlarını dinledi

27 Şubat 2018 17:49

Dr. Ramazan Taşaltın, Veteriner Fakültesinin öğretim elemanlarıyla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.


Eyyübiye Kampüsü Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, akademisyenlerden fakültenin sorunlarını dinleyen Ramazan Taşaltın, “Rektörlük olarak eğitim adına engel teşkil edecek tüm sorunları ivedilikle kaldırıyoruz. Burada yapmış olduğumuz toplantının amacı, siz akademisyenlerimizin sorunlarını ilk ağızdan dinlemek ve var olan sorunlarınıza çözüm üretmektir” dedi.


Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda öğretim elemanlarından gelen talepleri dinleyen Taşaltın, tüm sorulara tek tek cevap verdi. Yapılması gerekenleri not aldı.


Verimli geçen toplantıya, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Avcı, Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Dekan Yardımcıları ve öğretim elemanları katıldı.




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