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14 Temmuz 2018 10:38

Rektör Taşaltın’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Taşaltın’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

14 Temmuz 2018 10:38

Dr. Ramazan Taşaltın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Taşaltın mesajında, “Dış güçlerin maşası olan hain FETÖ örgütünün işgal girişimine karşı, yüce milletimiz iradesiyle kanlarıyla, canlarıyla bu işgal girişimi bastırarak destan yazdı. 15 Temmuz Destanının 2’nci yılında kanlı girişimi unutmadan sürekli alarm durumunda kalacağız. Sadece FETÖ terör örgütü değil, devletin karanlık dehlizlerine saklanmış tüm suç örgütleri, devletine ve milletine ihanet etme potansiyeli olan tüm terör örgütleri, bu devletten beslenip devlete ihanet eden tüm şebekelerin üzerine devletimiz büyük bir irade ile gidiyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra bürokrasinin hantal yapısından kurtulan devletimiz daha hızlı çözüm üretiyor, bu milletin bekası ve istikbali için daha aktif kararlar alabiliyor. Umuyoruz ki, terör örgütlerinin hiçbir şekilde aman verilmeden kökü kazılacak.


Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin vatanseverliği ve bağımsızlık tutkusuyla zafere ulaşan bu destan, ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması ve mazlumlara cesaret kaynağı olması adına hatırda kalmaya devam edecektir. Harran Üniversitesi öğrencileri ve personeli olarak bizler, milletimizin ilelebet payidar kalması için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Bu vesileyle 15 Temmuz Destanının kahramanlarını şükran ve saygıyla selamlıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize iki cihan saadeti diliyorum” ifadelerini kullandı.




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