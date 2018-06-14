Rektör Taşaltın’dan ramazan bayramı mesajı

Dr. Ramazan Taşaltın, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Taşaltın mesajında, huzuru, sevinci büyütmeye vesile olacak olan Ramazan bayramının, başta Şanlıurfa olmak üzere ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Tüm Şanlıurfalıların bayramını tebrik eden Taşaltın, “Bayram gibi özel günler, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, kardeşçe kucaklaştıkları müstesna günlerdir. Üniversitemizde değerli öğrencilerimiz ve aileleri başta olmak üzere akademik ve idari tüm personelimizin bayramını tebrik ederim” diye konuştu.