Rengarenk kafes kuşları görücüye çıktı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde düzenlenen en büyük kafes kuşları organizasyonunda, rengarenk kuşlara ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği tarafından düzenlenen "Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu. Şanlıurfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde iki gün süren yarışmada, kanarya, bülbül, kumru gibi çok sayıda cinsten 5 bin 706 kuşa yer verildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, meraklılar beğendikleri kuşları alma imkanı buldu. Yarışmalarda dereceye giren kuşlar, ocak ayında Hollanda'da düzenlenecek Dünya şampiyonasına katılacak.

Toplamda 36 derneğin katılımı ile açılan fuara, Kahramanmaraş Ontoloji Derneği adına katılan Erdal Alay, Şanlıurfa'da düzenlenen kafes kuşları ve kanarya yarışmasının bölgenin en büyük organizasyonu olduğunu belirtti. Alay, 6 bine yakın kanarya ve kafes kuşlarının fuarda yer aldığını belirterek, kuş severleri fuara davet etti.

Fuarda vatandaşlar kafes kuşlarına ilgi gösterdi.