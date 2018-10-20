Rıdvan Adade Şanlıurfalılarla buluştu

Rıdvan Adede, Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.

Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle bölgenin çekim merkezi olan AVM, edebiyat, sahne ve müzik dünyasının sevilen isimlerini konuk etmeyi sürdürüyor. AVM”nin açık otoparkında bu kez etkileyici sesi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Rıdvan Adade'yi konuk etti.

O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyurduktan sonra sokak konserleriyle yüz binlerce takipçiye ulaşıp internet fenomeni olan Rıdvan Adade, romantik eserlerle başladığı konserinde hareketli şarkılara da yer verdi. Şanlıurfa kültürünün bir parçası olan “Sıra gecesi” türkülerini başarıyla seslendiren sempatik şarkıcı, sahnede halay çekerken izleyenler de yerinde duramadı. İzleyenlerle sohbet de eden Adade, insanların sıcakkanlı, kentin de gezip görülmesi gereken muhteşem bir yer olduğunu söyledi.

Konseri, AVM'nin açık otoparkında devam eden bilim şenliği için yurdun dört bir yanından gelen konuklar da izleme fırsatı buldu.