Rızvaniye Küllliyesi el sanatları merkezi oluyor

Şanlıurfa Valiliğinin Rızvaniye Vakfı ile yaptığı protokol gereği, Rızvaniye Külliyesinde yer alan odalar Rızvaniye Balıklıgöl El Sanatları Külliyesi olarak hizmet verecek.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim ve Araştırma Vakıf (ŞURKAV) tarafından işletilecek el sanatları külliyesinde ney, ebru, keçe, kazazlık, tezhip, filografi, kaligrafi, hüsn-i hat, nakkaşlık ve resim, gümüş-bakır tombak, kilim dokuma, ahşap oymacılığı, bez dokuma, takı tasarım, kaneviçe, bez bebek, bendir, sahaflık, kürkçülük gibi el sanatları atölyelerinin kurulması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Rızvaniye Vakfı ile Şanlıurfa Valiliği ve ŞURKAV olarak bir protokol yaptıklarını, protokolde külliyenin el sanatları külliyesi haline getirilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Şanlıurfa’da belki de başka yerde örneği olmayan geleneksel el sanatları olduğunu, bunları yaşatmaya yönelik desteğe ihtiyaç duyan sanatçıları desteklemek için bir proje uygulanacağını kaydeden Vali Tuna, “Bunların içersinde ney sanatçıları, kumaş, ahşap sanatları, tombak, kaligrafi gibi sanatlar var. Bunların hepsini bir çarşı mantığıyla külliyede bir araya getiriyoruz. Vatandaşların hem ziyaretine hem de arzu ettikleri takdirde bu işi öğrenmelerine de zemin hazırlayacak bir ortam hazırlamış olacağız. Bundan sonra Balıklıgöl’ü ziyarete gelenler, Şanlıurfa Valiliği-ŞURKAV Rızvaniye El Sanatları Külliyesini de gezmiş olacaklar” dedi.

Taziye evlerinin yeri

Rızvaniye Külliyesinin batısında yer alan, bir dönem taziye evi olarak kullanılan mekanlar da insanların sohbet edip, bir şeyler içebilecekleri, sanat faaliyetlerini görüp, icra edebilecekleri, hediyelik eşya alabilecekleri bir mekan haline getirilecek. Buradaki mekanlar içersinde okuma salonu ve kütüphane, şehir tanıtım merkezi, Behçet Arabi Sergi Salonu ile bir adet çok amaçlı salon yer alacak.