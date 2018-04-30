Sağlık-Sen gazetecilerle sabah kahvaltısın da bir araya geldi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Siverek Şubesi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ilçede görev yapan gazetecilerle Cudi Paşa Konağında bir araya geldi. İlçedeki sendika çalışmaları ile ilgili gazetecilere bilgi veren Kalkan, sağlıkta performans ve kalite yönergesinin çalışanları olumsuz şekilde etkilemesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve üyelerine yönelik sosyal haklarının artırılması ile ilgili konularda görüş alışverişin de bulundu. Sağlıkta daha iyi performans ve daha kaliteli bir hizmet için görüşlerini belirten gazeteciler, sendika başkanı ve üyelerine başarılar diledi.

Kahvaltı sonrasında sendika yönetimi ile gazeteciler hatıra fotoğrafı çekti