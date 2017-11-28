Sahte altın bilezikle kuyumcuyu dolandırdı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcu dükkanına giren erkek şahıs elindeki bileziği bozdurdu. Kuyumcu, altın olduğunu düşündüğü bileziği alarak 3 bin 800 TL’yi şahsa verdi. Şahıs iş yerinden ayrılırken, o anlar iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bir süre sonra bileziğin sahte olmasından şüphelenen iş yeri sahibi, bileziği bilirkişiye gönderdi. Bileziğin altın olmadığı bilgisi gelmesi üzerine polisi arayan kuyumcu, güvenlik kamerası görüntülerini de polise teslim etti.

Bileziğe el koyan polis ekipleri, kamera görüntülerinden şahsın kimliğini belirlemeye çalışıyor