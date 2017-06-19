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19 Haziran 2017 13:27

Sahur için ekmek almaya giderken geçirdiği kazada öldü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde otomobiliyle sahur için ekmek almaya giden kişi kazada hayatını kaybetti.

Sahur için ekmek almaya giderken geçirdiği kazada öldü

19 Haziran 2017 13:27


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, sahur vakti otomobiliyle fırına ekmek almaya giden Abdullkadir Aysıt (23), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Ağır yaralanan genç, ilk önce Akçakale Devlet Hastanesine, buradan da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken ölüm haberini alan yakınları, morgun önünde gözyaşlarına boğuldu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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