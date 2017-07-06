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06 Temmuz 2017 15:14

Şair Nabi’deki semt pazarı inşaatı sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şair Nabi Mahallesinde yapımı devam eden modern semt pazarı inşaatında incelemelerde bulundu.

Şair Nabi’deki semt pazarı inşaatı sürüyor

06 Temmuz 2017 15:14

Mahalle muhtarı Hüseyin Çiçek’in de eşlik ettiği incelemelerde Başkan Çiftçi, "Mahallelerimizin sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyoruz" dedi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, geçtiğimiz ay Şair Nabi Mahallesinde temeli atılan modern semt pazarı inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların aksamadan devam ettiğini belirten Başkan Çiftçi, "Yıllardır Şair Nabi mahallemizin problemleri vardı. Geldiğimizden bu yana gerek muhtarımızın gerekse mahalle sakinlerimizle yaptığımız istişarelerde talepleri aldık. Şimdi ise projelerini yaptık. Kapalı semt pazarımızın temeli atıldı. Yakın bir tarihte çok amaçlı salonumuzun da temelini atacağız. Mahallelerimizin sorunlarını birer birer çözüme kavuşturuyoruz" dedi.


Çalışmalardan dolayı Başkan Çiftçi ve ekibine teşekkür eden Şair Nabi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çiçek ise, "Başkanımız bizleri ziyarete geldi. Modern semt pazarının inşaatını birlikte inceledik. Mahallem ve şahsım adına çalışmalarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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