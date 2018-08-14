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14 Ağustos 2018 10:26

“Sanat kareleri" fotoğrafları Şanlıurfa’da

Şanlıurfa Piazza AVM’de “Sanat kareleri” fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

“Sanat kareleri

14 Ağustos 2018 10:26


Rönesans Gayrimenkul Yatırım bünyesindeki alışveriş merkezleri ile Çocuklar Derneği ve Fotopya iş birliğinde gerçekleştirilen “Sanat kareleri” fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, AVM’de açıldı. Sahip olduğu ulusal ve uluslararası geniş marka karmasıyla hesaplı ve bol seçenekli alışveriş imkanı sunmanın yanı sıra, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapan AVM serginin fotoğrafları, ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye başladı. Sanatın toplumsal yaraları sararak, sevgi, barış ve umut dolu bir dünya için mücadele eden iyileştirici ve dışa vurum gücünün önemine dikkati çekmeyi amaçlayan yarışmanın fotoğraflarını tek tek incelemeden geçmeyen Şanlıurfalı sanatseverler, AVM yetkililerine etkinlik nedeniyle teşekkür etti.


Yetişkin, ortaokul ve lise öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Sanat kareleri” fotoğrafları sergisi, 19 Ağustos Pazar gününe kadar açık kalacak.




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