Sanat Sokağı’ndaki kurslara yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek atölyelere dönüştürülen Sanat Sokağı’nda dönemsel kurs eğitimleri sürüyor. Bağlama, keman, resim, çocuk korosu, tiyatro, fotoğrafçılık, kaligrafi, gitar ve ney eğitimlerinin devam ettiği kurslara kayıtlar ise devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş sanatları yeniden canlandırmak adına dönemsel olarak farklı sanat alanlarında eğitimler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, kurslara tamamlayan vatandaşlara sertifikalarını veriyor. Amaçlarının özellikle gençleri eğitimin ve sanatın her alanına yönlendirmek ve gençlerdeki potansiyeli ortaya çıkarmak olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa’mız gerek 12 bin yıllık tarihi gerekse sanat alanındaki deneyimi ile ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin bu özelliğini geleceğe taşımak adına genç nesli Sanat Sokağı çatısı altında buluşturuyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor ve vatandaşlarımızı yeni dönem kurslara bekliyoruz" diye konuştu.