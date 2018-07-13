Şanlıurfa 15 Temmuz şehitlerini anacak

Yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Şanlıurfa İl Anma Komitesince hazırlanan Demokrasi Zaferi Şehitlerini Anma etkinlikleri, 15 Temmuz 2018 Pazar günü saat 11’de 15 Temmuz şehitlerinin Bediüzzaman mezarlığındaki kabirlerini ziyaretle başlayacak. Şehitler için öğlen namazına müteakiben Dergah Camisinde okunacak mevlitin ardından saat 19.00’da Arkeoloji Müzesi önünde 15 Temmuz anısına resim ve fotoğraf sergisi açılışı yapılacak. Aynı yerde toplu kılınacak akşam namazıyla devam edecek etkinlikler, program açılışı, Kur’an-ı Kerim tilaveti, mehteran gösterisi, belgesel gösterimi, konserler, protokol konuşmaları ile sabah namazına kadar devam edecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çiftçi mesajında, “15 Temmuz 2016’da yaşanan demokrasi ve milli irade zaferinin 2. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlayacağız. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kahramanlık ve vatanseverlik anlamında hain FETÖ darbe girişimine karşı milletçe canı pahasına direnerek iradesini koruduğu tarihtir. 15 Temmuz 2016 gecesinde canını hiçe sayan 249 Şehidimize Allah’tan rahmet dileyerek 2 bin 196 gazimize de sağlık sıhhat diliyoruz. Bu vatan sizlere çok şey borçlu, bizler de bu vatana hizmet eden kişiler olarak her zaman sizin bu kahramanlık duruşunuzun önünde, canı pahasına demokrasiyi savunmanız, milletin iradesine sahip çıkmanız ve vatanın bütünlüğünü korumanız noktasındaki anlayışınıza saygı ile eğiliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde Şanlıurfa olarak 4 şehit verdik. Devleti ve hükumeti temsil eden kişiler olarak onların emrinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediyemiz, Şanlıurfa Valiliğimiz ve ilçe belediyelerimiz ile birlikte 15 Temmuz programına hazırlandığımızı belirtmek istiyorum. 15 Temmuz gecesi etkinlikler ve programlarla sabah saatlerine kadar Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinin önündeki alanda halkımızla birlikte olacağız. Gerçekleştirilecek olan programlara tüm Şanlıurfalı kardeşlerimi davet ediyorum” diye konuştu.