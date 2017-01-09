Şanlıurfa Akçakale’de uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde metruk bir binayı kontrol eden polis, ecstasy hap ile esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akçakale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Süleyman Şah Mahallesi’ndeki metruk bir binanın kontrolü sırasında bir çuval bulundu. Yapılan incelemede bin adet ecstasty hap ile 22 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis, uyuşturucu maddeleri bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

Akçakale Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise 2016 yılında uyuşturucu ticaretinden 36 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.