Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 15:52

Şanlıurfa Akçakale’de uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa Akçakale’de uyuşturucu operasyonu

09 Ocak 2017 15:52

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde metruk bir binayı kontrol eden polis, ecstasy hap ile esrar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akçakale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Süleyman Şah Mahallesi’ndeki metruk bir binanın kontrolü sırasında bir çuval bulundu. Yapılan incelemede bin adet ecstasty hap ile 22 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis, uyuşturucu maddeleri bırakanları bulmak için çalışma başlattı.
Akçakale Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise 2016 yılında uyuşturucu ticaretinden 36 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç