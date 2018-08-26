Şanlıurfa arazi kavgasında ölen 4 kişinin cenazesi adli tıp kurumunda

Olay, Bozova ilçesine bağlı Kızlar kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden arazi anlaşmazlığı bulunan Ramazan Şahin ile amcaları Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin arasında tartışma çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Şahin, silahla amcaları Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin’e ateş etti. Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 2’si kadın 4 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Ramazan Şahin’i arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.