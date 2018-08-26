Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 21:49

Şanlıurfa arazi kavgasında ölen 4 kişinin cenazesi adli tıp kurumunda

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada hayatını kaybeden 2’si kadın 4 kişinin cenazesi adli tıp kurumuna getirildi.

Şanlıurfa arazi kavgasında ölen 4 kişinin cenazesi adli tıp kurumunda

26 Ağustos 2018 21:49


Olay, Bozova ilçesine bağlı Kızlar kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden arazi anlaşmazlığı bulunan Ramazan Şahin ile amcaları Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin arasında tartışma çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Şahin, silahla amcaları Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin’e ateş etti. Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden 2’si kadın 4 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Ramazan Şahin’i arama çalışmaları sürüyor.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç