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16 Nisan 2017 11:05

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi oyunu kullandı

Anayasa değişikliğini içeren Halk Oylaması tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da sabah saatlerinde başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi oyunu kullandı

16 Nisan 2017 11:05

Eşi Sema Çiftçi ile birlikte sandık başına giden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi oyunu kullandı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sabah saatlerinde eşi Sema Çiftçi ile birlikte Ayşegül Kaman Anadolu Lisesine giderek oyunu kullandı. Sandık başına giden Başkan Çiftçi, tüm vatandaşları da oy kullanmaya çağırdı. Sandık görevlileri ile bir süre sohbet eden Başkan Çiftçi ardından yaptığı değerlendirmesinde, "Yoğun geçen bir halk oylaması çalışmasından sonra gün geldi. Milletimiz bugün sandık başına gidiyor. Çok demokratik bir kampanyadan sonra karar milletimizin. Bizler de reyimizi kullandık. Milletin vermiş olduğu karar en iyi, en isabetli karardır. Bugün de öyle bir karar çıkacaktır. Bugün çıkacak karar ülkemizi bir adım daha öne götürecektir. Tüm görevli arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Çiftçi oy kullanma işleminin ardından çeşitli ziyaretlerle güne devam etti.




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