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15 Haziran 2017 17:03

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:

Şanlıurfa STK’ları İnsani Yardım Platformunun organize ettiği Sen açken ben tok yatamam un kampanyası kapsamında toplanan un dolu 10 tırın uğurlanma töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükiehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, büyük ülke ve inançlarının gereğinin mazlumları unutmamak ve yardım eli uzatmak olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:

15 Haziran 2017 17:03


Yardım tırlarının uğurlama töreninde konuşan Çiftçi, Şanlıurfa’nın her zamanki gibi üzerine düşeni yaptığını belirtti. Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu ve Kamu Kurum ve Kuruluşların desteği ile toplanan yardımları destekleyenlere teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa her zaman olduğu gibi bugünde kendisine düşeni yaparak kardeşlerini, mazlumları unutmamıştır. Sınır ötesine yardım elini uzatmıştır. Bunu yapmak zorundayız. Büyük ülke ve inancımızın gereği budur" dedi.




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