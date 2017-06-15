Yardım tırlarının uğurlama töreninde konuşan Çiftçi, Şanlıurfa’nın her zamanki gibi üzerine düşeni yaptığını belirtti. Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu ve Kamu Kurum ve Kuruluşların desteği ile toplanan yardımları destekleyenlere teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa her zaman olduğu gibi bugünde kendisine düşeni yaparak kardeşlerini, mazlumları unutmamıştır. Sınır ötesine yardım elini uzatmıştır. Bunu yapmak zorundayız. Büyük ülke ve inancımızın gereği budur" dedi.