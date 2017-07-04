Bir çok alanda yüksek potansiyele sahip Şanlıurfa’nın zenginlikleri ve marka değerini yükseltmek hedefiyle Karaköprü’de 80 bin metrekarelik alan üzerinde fuar alanı inşaat çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaları Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve teknik ekiple inceleyen Başkan Çiftçi, Şanlıurfa’ya yakışır bir fuar merkezinin yapılmasının gerekli olduğunun altını çizdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Fuarların kaliteli bir merkezde olma lazım. Şanlıurfa’ya yakışır bir mekanda olması lazım. Gerek buraya gelip stant açacak firmalar ve gerekse yenilikleri ve imalatları takip edecek ziyaretçiler için standardı yüksek bir merkezde fuarların düzenlenmesi bizim için hayaldi. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu hayali gerçekleştirdi. 2014 seçimlerinde halkımıza fuar sözü verdik. Büyükşehiri fuar merkezleri geliştirir. Şanlıurfa’nın bölgesiyle birlikte her ay bir fuar düzenleme potansiyeline sahiptir. Kalkınma bakanlığımızdan yüzde 50 oranına tekabül eden 11 milyon liralık destek geldi. Bu yatırımla Şanlıurfamız kazanacak. Şanlıurfamızın kazanımlarını artırmak için kadrolarımız 7 gün 24 saat çalışıyor" dedi.

Temel atma töreninin ilerideki bir tarihte gerçekleşeceğini belirten Başkan Çiftçi, "Kalkınma Bakanımız, Gıda Hayvancılık Bakanımız, Yerel Yönetimler Başkanımız ve milletvekillerimizin katılımıyla gerçekleşecek" dedi.

Karaköprü’de 80 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak olan fuar merkezinde 14 bin metrekare kapalı alan, 670 oto kapasiteli otoparkı, holleri, konferans salonu ve dinleme alanlarıyla toplam 30 bin metrekare kapalı alanıyla kenette hizmet verecek.