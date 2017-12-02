Çiftçi mesajında Engelliler Koordinasyon Merkezi ile engelli bireylerin iş hayatlarına ve sosyal donatılarına katkı sunmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Her engelli bireyin sosyal hayata katılması için engelleri bir bir ortadan kaldırmaya devam ettiklerini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,"Aslında 3 Aralık Dünya engelsizler günü olmasını diliyorum herkesin. Engeliler hayatımızın bir parçası her insanın aday olduğu bir durumdur. Bir şehirde yaşam varsa bu konuda engellilerin mutlak suretle dikkatte alınması gerekmektedir. Şehrin bu bakış açısıyla inşa edilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak tüm arzumuz budur. Engelli kardeşlerimin, ben de Şanlıurfa’da yaşıyorum, bu şehir benim, bu sokaklar benim, bu merkez benim dediği zaman biz gelişmiş bir toplum olarak yerimizi alabiliriz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak gerek ulaşım, gerek fiziki mekanlar ve gerekse sadece engellilere yönelik atölyelerin, spor salonların, yüzme havuzunun olduğu Engelliler Koordinasyon Merkezimiz ile engelli bireylerin iş hayatlarına ve sosyal donatılarına katkı sunmak için gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün engelli vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.