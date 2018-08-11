Şanlıurfa Büyükşehir transferlerini tamamladı

Grup’ta mücadele edecek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi yapılan transferlerle hedefini 3. lig olarak belirledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, 2018-2019 Futbol Sezonu hazırlıklarını Yenice Spor Tesislerinde sürdürüyor. Sezon öncesi yapılan yeni transferlerle bir araya gelen kulüp yönetimi, bu sezon da parolasını şampiyonluk olarak belirlerken, zorlu sezon öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığı mesajı verildi. Yenice tesislerinde ilk etap hazırlıklarına başlayan turunç beyazlı ekip, teknik direktör İsmail Doğan, yardımcı antrenör Hasan Korucu, sportif direktör Ahmet Görgün, kaleci çalıştırıcısı Müslüm Abacıoğlu yönetiminde idmanlarını sıkı şekilde sürdürdü. Sezon öncesi bir açıklama yapan kulüp başkanı Reşat Özmen, "Geçen yıl Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor forması giyen 5 arkadaşla tekrardan anlaştık. Yine şehrimizin 11 Nisan Spor Kulübü forması giyen 7 arkadaşımızla da anlaşarak ve bu çekirdek kadroyu da bozmadık. Çeşitli takımlarda hedefe uygun olan arkadaşlarımızı izleyip, görüp, tavsiye edilmesi üzerine transfer ettik. Bu arada Şanlıurfa’da alt yapılarda ve bizim alt yapımızda oynayan 99’lu ve 2000’li 8 çocuğumuzu da takıma harman ettik. Amaç bir taraftan şampiyonluğa oynayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor olup öte taraftan da gençlerimizi ağabeyleriyle beraber harman olup güzel bir sezon geçirmektir. Herkese başarılar diliyorum" dedi.

Belediyespor Kulübü Genel Kaptanı Adnan Yükselir ise "Hedefimiz 3. Lige yükselmek. Bu doğrultuda teknik heyet ve uzman hocalarımızın tavsiyeleri doğrultusunda çok güzel transferler yaptık. Grubumuzda 12 takım var. Bunların içinde bizimle beraber 4 takım iddialı. Bu takımlar Yeşilyurt, Kilis, Dersim ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor. İlk maçımız 23 Eylül’de ve yeni sezona bu karşılamayla start vereceğiz" diye konuştu.