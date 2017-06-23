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23 Haziran 2017 11:42

Şanlıurfa, Cumhurbaşkanını karşılamaya hazır

Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yapacağı gezi ve ziyaretler için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Şanlıurfa, Cumhurbaşkanını karşılamaya hazır

23 Haziran 2017 11:42


Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Şanlıurfa’ya gelerek, Ceylanpınar, Akçakale ve Harran ilçelerini ziyaret edeceğinin açıklamasının ardından Akçakale ilçesinde sabahın erkan saatlerinden itibaren tüm hazırlıklar yapıldı.


Akçakale Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde ilçenin temizliğini yaparak çarşı merkezini bayraklarla donattı. İlçe merkezinde güvenliği sağlamak amacıyla zırhlı araçlar hazır bekletilirken, bazı araçlar ise şehir merkezinde devriye geziyor. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı balkonlarına Türk bayrakları asarak karşılamaya hazırlanıyor.




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