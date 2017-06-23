Şanlıurfa, Cumhurbaşkanını karşılamaya hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Şanlıurfa’ya gelerek, Ceylanpınar, Akçakale ve Harran ilçelerini ziyaret edeceğinin açıklamasının ardından Akçakale ilçesinde sabahın erkan saatlerinden itibaren tüm hazırlıklar yapıldı.

Akçakale Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde ilçenin temizliğini yaparak çarşı merkezini bayraklarla donattı. İlçe merkezinde güvenliği sağlamak amacıyla zırhlı araçlar hazır bekletilirken, bazı araçlar ise şehir merkezinde devriye geziyor. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı balkonlarına Türk bayrakları asarak karşılamaya hazırlanıyor.