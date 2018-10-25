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Şanlıurfa İl Müftüsü değişti

Yaklaşık 5 yıldır Şanlıurfa’da görev yapan İl Müftüsü İhsan Açık, Sakarya Müftülüğüne atandı.

Yaklaşık 5 yıldır Şanlıurfa'da görev yapan İl Müftüsü İhsan Açık, Sakarya Müftülüğüne atandı. Açık'ın yerine ise Karaköprü İlçe Müftüsü Mehmet Taştan atandı.


2013 yılından bu yana Şanlıurfa Müftülüğü görevini yürüten İhsan Açık, Yeni İl Müftüler Kararnamesi ile birlikte Sakarya Müftülüğüne atandı. Adıyaman merkezde İl Müftü yardımcılığı ve ilçelerde ise müftülük yapan Mehmet Taştan atandı. Taştan son olarak Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Müftülüğü görevini yürütüyordu.

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