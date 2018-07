Şanlıurfa kendi futbolcularını yetiştirecek

Şanlıurfa’nın gelişimi için büyük projelerine ara vermeden devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapımına devam ettiği Şanlıurfa Futbol Merkezi’nin açılışını kısa bir süre sonra yapmayı planlıyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek futbolcuların yetişmesine yönelik önemli bir merkezi daha Şanlıurfa’ya kazandırmak üzere olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, projenin Şanlıurfa’ya yakışır bir tesis olacağını söyledi.

Merkezdeki çalışmaları inceleyerek bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Spor kulübümüz Bal Ligine çıktı. Çıkınca özellikle Şanlıurfaspor’un da alt yapısını güçlendirebilecek. Şanlıurfalı gençlerin gelip yetişeceği, antrenman yapacağı yine takımımızın Bal Ligindeki müsabakalarını yapabileceği bir tesis oluşturuyoruz. Aynı şekilde de futbolcuların kalmasına yönelik güzel bir Futbol Merkezi. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından inşa ediliyor. Bizler de bugün arkadaşlarımızla birlikte denetledik. Artık 2 aylık bir işi kalmış. Sezona yetiştirmemiz lazım. Sezonda Büyükşehir Spor Kulübümüzün maçları bu tesiste yapılacak" dedi.

"Şanlıurfa’nın geleceğine yönelik bir planlama"

Bir çok projeyle Şanlıurfa’nın Türkiye’de bir numaralı merkez haline geldiğini de sözlerine ekleyen Çiftçi, "Haliliye’nin merkezinde çok güzel bir yer. Şanlıurfa’ya gelen komşu illerdeki takımlar da sonuçta seyircileri ile yöneticileri ile bu merkezde ağırlanmış olacak. Hem Şanlıurfa’ya yakışıyor hem de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne yakışır bir tesis. Artık 2 ay içerisinde Allah’ın izniyle bitirip sezon maçlarına yetiştireceğiz. Netice itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı futbolu, gençliği, çevreyi, GAP Vadisini, su kayak merkezi sosyal tesislerini, tenis oyun dünyasını, çocuk oyun dünyasını her kesimi düşünecek ve herkes noktasında yanı başımızda engelli koordinasyon merkeziyle Türkiye’de bir numaralı bir merkez. Yanı başında ulaşım olarak tüm Şanlıurfa ulaşımını tamamıyla yönetildiği, bakım ünitelerinin kurulduğu, izleme merkezlerinin kurulduğu, teknik ve mekanik birimlerin işlediği, idari birimlerin tam olarak oturduğu bir Şanlıurfa’nın geleceğine yönelik bir planla söz konusu. Rabbim yardımcımız olsun. İnşallah her şey artık yıl sonunda tüm tesislerin de açılışı gerçekleşecek. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. İşin başındayız. Şanlıurfa iyi yolda. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı da daha iyi yolda. İnşallah her şey Şanlıurfa’daki gençlerimiz ve kardeşlerimiz için. Onların yetişip Şanlıurfa’dan da bizim futbolcu transfer etmemiz gerekiyor. Emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.