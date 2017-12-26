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26 Aralık 2017 18:08

Şanlıurfa kırsalına 1 yılda bin 700 kilometre asfalt serimi yapıldı

Şanlıurfa kırsalında 1 yılda 172 kilometre beton yol, bin 700 kilometre sathi asfalt ve bin 856 kilometre berkitme yol serimi yapıldı.

Şanlıurfa kırsalına 1 yılda bin 700 kilometre asfalt serimi yapıldı

26 Aralık 2017 18:08


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi, ilçe merkezinin yanı sıra kırsalda yürüttüğü çalışmalar sayesinde özellikle grup yolları ve kırsal mahallelerde büyük değişim yaşanmasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile yüklenici firmaların koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 13 ayrı ilçe kırsalında bir yıllık süreçte toplam bin 700 kilometre sathi asfalt serimi yapıldı.


2017 yılında hedef ikiye katlandı


2017 yılı içerisinde bin kilometre sathi asfalt sermeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kasım Ayı başlangıcı itibariyle bu hedefini yaklaşık ikiye katlayarak bin 700 kilometre sathi asfalt sermeyi başardı. Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç ve Viranşehir olmak üzere 13 ayrı ilçede çalışmalarını yaz ayları boyunca aralıksız sürdüren ekipler, kırsal mahalle yollarında büyük değişime neden oluyor.


Kırsalda beton yol uygulamasına geçildi


İlçe kırsalında 20-25 yıl boyunca hiç bozulmayan yollar inşa etmeyi hedefleyen ve bu kapsamda ‘Beton Yol Uygulamasını’ bu yıl ilk defa hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilçe kırsallarını beton yol ile buluşturdu.


Merkez ilçelerin yanı sıra en büyük nüfus yoğunluğuna sahip Siverek ve Viranşehir’i ‘Pilot Bölge’ olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, bu alanlardaki kırsal bölgelere toplamda 536 kilometre beton yol yapımı gerçekleştirdi. Bu rakamın 172 kilometresi 2017 yılında gerçekleştirdi.


Öte yandan kırsal mahallelerde ulaşım şartlarını iyileştirme çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede 2017 yılında ilçe kırsalında bin 856 kilometre stabilize yol yaparak kırsal mahalleleri çamurdan ve çukurdan kurtardı. Ekipler ayrıca 16 bin ton rotmiks yama çalışması gerçekleştirdi.




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