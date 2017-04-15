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15 Nisan 2017 17:08

Şanlıurfa kitap fuarında buluştu

Şanlıurfa’da kuruluş etkinlikleri kapsamında açılan kitap fuarı, Şanlıurfalıların yoğun ilgisini görüyor.

Şanlıurfa kitap fuarında buluştu

15 Nisan 2017 17:08


Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Nisan Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında 7-16 Nisan tarihleri arasında kapılarını okur severlere açan 1. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarına Şanlıurfalılar yoğun ilgi gösteriyor. Rabia Meydanı’nda düzenlenen fuara, bu yıl 115 yayın evi ve 85 yazar katıldı.


Fuarda yayın evlerini temsilcileri ve yazarlarla görüşen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfalı kitap severlerin ilgili çok güzel. Ortam çok güzel" dedi. Şanlıurfalı kitap severler için fuarlar düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çiftçi, " 11 Nisan Kurtuluş etkinlikleri kapsamında ayın 7’sinde başlatmış olduğumuz kitap fuarına bir haftada 142 bin kişi giriş yapmış bulunuyor. Katılan yayın evleri ve yazarlarımız ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını gözlemledim. Şanlıurfalı hemşehrilerim için her zaman kitap fuarları, bilim fuarları, bilişim fuarları, teknik, tekstil, tarım fuarlarını düzenleriz. Kitap okumak güzeldir. Şanlıurfa’ya okumak yakışıyor. Okumayanın dünyası dar kalır. Okuyanın dünyası genişler. Yeni pencereler açılır. Hani derler ya bahçesi yemyeşil bir ev ve evin içi dolu kitap isterim. İşte kitap bu kadar önemlidir. Hayat okumayla güzelleşir. Ortam çok güzel. İlgi çok fazla. Genç yılki fuarda 20 bin ziyaretçi vardı. Bu yıl şimdilik 142 bin ama iki gün daha sürmesiyle 162 bin dolayında bir ziyaretçi olacağını tahmin ediyoruz. Bu kayda değer önemli bir artış. Bu anlamda Kütüphaneler Şube Müdürlüğümüzün bu adımı önemli olduğunu ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.


Şanlıurfa’da çeşitli kitaplara fuar sayesinde daha rahat kavuştuğunu belirten Şanlıurfalı kitapseverler ise fuarın düzenlenmesinden dolayı Başkan Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti.




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