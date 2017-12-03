Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin:

Yılmaztekin, memleketi Şanlıurfa’daki gezi ve ziyaretleri kapsamında, Hal Pazarı içindeki ŞASEMKOM (Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları) binasında, Sivil Toplum İzleme Platormu tarafından düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, belediye bürokratları, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, AK Parti Haliliye Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özdemir, hal esnafı ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıya katılarak, gündeme ilişkin konularda önemli mesajlar verdi.

ŞASEMKOM Başkanı Faruk Akbaş’ın açılış konuşmasının ardından söz alan Milletvekili Yılmaztekin, milletin her zaman içinde olduklarını, sorunları ve talepleri birinci ağızdan yerinde dinlemeye özen gösterdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kendilerine bu yönde talimat verdiğini söyledi. Yılmaztekin, “Sizinle burada bir arada bulunmak benim için büyük bir şeref. Esnaf ve halkın yanında olup, ihtiyaç nedir? yerinde tespit edip ona göre çözüm üretmek bizim işimiz, görevimiz, vazifemiz. Bizi önce Cenab-ı Allah, sonrasında Cumhurbaşkanımız bununla vazifelendirdi" dedi.

Mevki ve makamların geçici olduğunu vurgulayan Milletvekili Yılmaztekin, "Önemli olan makamları bıraktıktan sonra güzel duygularla anılmaktır. Amacımız, Allah bu mevkiyi bu makamı nasip etmişken en iyi şekilde değerlendirip halkımızdan hayır duasını alabilmektir. Desinler ki ‘Kemalettin Yılmaztekin vardı. Allah razı olsun şu ihtiyacımızı giderdi’ demek şereflerin, nişanelerin en büyüğüdür. Bunu bilmek lazım" ifadelerine yer verdi.

"Asya’nın lideri Türkiye’dir"

Milletvekili Yılmaztekin, 1,5 ay Urfa’ya gelemediğini anımsatarak, "6, 7 defa yurt dışına çıktım. Kudüs’e, Beyrut’a, Suudi Arabistan’a gittim, bazen görevli, bazen başka işlerle. Kamboçya’ya gittim, Vietnam’a gittim. Birleşmiş Milletler’den (BM) sonra dünyanın en önemli platformlarından biri kabul edilen APA’nın bu yılki ev sahipliğini üstlendik. Apa’nın Asya parlamentosu asamblesi dönem başkanlığını aldık. Ben orada Türkiye’nin temsilcisiyim. Güçlü bir Türkiye var karşılarında. Asya’da da aynı mesajı verdik. Dedik ki Asya’nın lideri Türkiye’dir. Biz Avrupa’dan korkmuyoruz onu da söyleyeyim. Avrupa’da da arkasına Asya’yı almış güçlü bir Türkiye var. Dünyayı zulümle yönetmeye kalkışanlara meydan okuyoruz" şeklinde konuştu.

Tezgah kuruluyor

Yılmaztekin,”Görüyorsunuz son dönemdeki tezgahları. Ben şunu gördüm, bu tezgahı niye yapıyorlar biliyor musunuz. Demirel gibi, Mesut Yılmaz gibi İnönü gibi eğer şapkasını alıp kaçsaydı her şeye eyvallah etseydi aman Türkiye önemli değil yeter ki benim tahtıma dokunmasınlar diyen bu Ortadoğu’daki liderler gibi olsaydı Recep Tayyip Erdoğan’a hiç kimse saldırmayacaktı. ‘Ben buradayım dimdik duruyorum bu Osmanlı bakiyesindeki topraklarda Yavuz Sultan Selim Hanın, Fatih Sultan Mehnmet’in, Şeyh Hayati Harrani’nin, Sultan Abdülhamit Han’ın torunlarını kimseye yem etmem’ dedi. ‘Dimdik duruyorum erkekseniz gelin’ dedi. Saldırmaya başladılar bu saldırıda sürekli itibarsızlaştırmaya yönelik" diye konuştu.

Milletvekili Yılmaztekin, toplantıya katılanların sorularını da yanıtladı.