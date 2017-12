PKK, PYD, DAEŞ, FETÖ’yü batının bir mendil gibi kullanıp attığı taşeronlar olduğunu belirten Yılmaztekin, bunlarla artık ilgilenmediklerini ve ağababalarıyla uğraştıklarını dile getirdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, divan başkanlığını üstlendiği AK Parti Ceylanpınar 6. Olağan kongresinde konuştu. Yılmaztekin konuşmasında, Türkiye’nin gündemindeki konulara değindi. Yılmaztekin, bayrağı devralacak olan Halit Şimşek’e başarı dileyerek, “Onun Ahmet Gültekin ağabeyinden onurlu şerefli davranışın temsili olarak devraldığı bu bayrağı daha da iyi bir yerlere taşıyacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

Ceylanpınar halkına teşekkür

Konuşmasında, Ceylanpınar halkına her zaman dik duruşu için teşekkür eden Yılmaztekin, “Ceylanpınar, kadim toprakların, kadim Türkiye Cumhuriyetinin sınır boyundaki en önemli kalelerinden birisidir. Burada Arap, Kürt, Türk, Özbek ve çeşitli etnik gruplardan ümmetin her mümessili bir arada teröre ve teröriste karşı dimdik durmanın şerefini yaşıyor. Bu noktada Ceylanpınar halkına teşekkürü borç biliyorum. Haçlısı, siyonisti meydan okurken Ceylanpınar halkı, her ortamda, her zaman, her an devletinin, milletinin ve büyük liderinin emrinde, teröre ve teröriste karşı dimdik ayakta durdu. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

16 Nisan vurgusu

16 Nisan referandum sonuçlarını da hatırlatan Yılmaztekin, Ceylanpınar halkının, dimdik duruşuyla tıpkı yüzde 97 oy veren Harran gibi, yüzde 95.23 oy veren Akçakale gibi, yüzde 71 oy veren Urfa gibi ve tıpkı Urfa’nın dimdik duran diğer 12 ilçesi gibi büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarı olduğunu söyledi.

Papa ve İsrail’in sözlerini hatırlattı

Referandum döneminde Papa’nın “Biz Hristiyanlar birleşmeliyiz, referandumdan hayır çıkmalı”, İsrail milletvekillerinin de ‘Tayip Erdoğan’ı güçlendirmemeliyiz, onun önünü tıkamamız lazım’ dediğini hatırlatan Yılmaztekin, “Onlar bunu söylerken Ceylanpınar dedi ki, ‘Biz haçlıyı da, siyonisti de, PKK’yı da gömdük, gömeceğiz’. Bu kadim topraklardan güçlü bir ses olarak, güçlü bir nidayla diyoruz ki ‘terör örgütüne biz buradayız. Memleketimizdeyiz, vatanımızdayız, bu toprakları size yem etmedik etmeyeceğiz. Biz buradayız siz neredesiniz. Bedir’in, Uhud’un, Çanakkale’nin, İstanbul’un fethinin, Malazgirt’in, 15 Temmuz’un aslanları gibi dimdik buradayız. Siz neredesiniz” dedi.

Yılmaztekin, artık taşeronlarla uğraşmadıklarını belirterek, “PKK, PYD, DAEŞ, FETÖ batının bir mendil gibi kullanıp attığı taşeronlar. Biz bunlarla artık ilgilenmiyoruz, kaideye almıyoruz. Biz bunların ağababalarıyla uğraşıyoruz. Arkalarında kim varsa İsrail mi, Batı mı, Avrupa mı, Amerika mı, onlarla uğraşıyoruz. Bize kurmak istedikleri tuzakların hepsini Cenab-ı Allah başlarına geçirdi. Geçirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yılmaztekin, birlik ve beraberliğin önemine de dikkati çektiği konuşmasında, “Cenab-ı Allah günü geldiğinde onları tuzakların içine düşürecek. Yeterki biz birbirimizi Allah için sevelim. Ve şunu bilelim ki, bize bizden başka dost yok. Müminler ancak kardeştir. Kafir geldiğinde buraya bu Türk, Kürt, Arap diye ayırmayacak. Recep Tayyip Erdoğan’a Allah uzun ömür versin, Allah selamet versin, Allah başımızdan eksik etmesin. Onun, duruşu, vaziyeti, konumuyla başımızda olması önemli. Batılıların papası var. Dünya 5’ten büyüktür derken Birleşmiş Milletler diye bir kurumu kurdular. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda beş tane daimi üye yaptılar. Fransa ve İngiltere bunların birisi veto ettiğinde hiçbir kararı alamıyorsun. Adamlar zaten kendi sistemleri dışında sistem yürümesin diye bir sistem kurmuşlar. Amaçları hor gördükleri dini, peygamberi, kuranını kitabını, Müslümanı ezmektir. Ama biz Kudüs olayında gördüğümüz gibi hafif de olsa bir araya geldiğimiz zaman 128 oya karşı 9 oyla Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bunların hayal ettiklerini başlarına geçirdik” dedi.

Yılmaztekin, konuşmasının devamında, “Bağdat’ta, Yemen’de, Arakan’da İslam coğrafyasının olduğu yerlerde çocuklarımızı daha fazla katletmelerine müsaade etmeyeceğiz. Biz bundan sonraki süreçte kadınlarımızı dul bırakmalarına müsaade etmeyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ın temel düşüncesi bu. O da diğer eski devlet başkanları gibi şapkasını alıp kaçsaydı, mücadele etmeseydi emin olun bugünleri yaşamayacaktık. Onların döneminde niye bize bu kadar saldırmadılar. Şundan dolayı saldırmadılar, adamlar dedi ki, ‘Zaten saldırmamıza, savaşmamıza gerek yok. Sıfır maliyetle bunları elimizde tuttuk.’ Ama öyle bir adam çıktı ki 2002 yılından beri bize dünyayı dar etti. ‘İstediğimiz her şeyi yaptığımız, rahatça at koşturduğumuz Türkiye’yi artık yönetemiyoruz. Onun için bu adamdan kurtulmamız lazım’ diyerek darbe teşebbüsü, kırk senedir kanımızı emen FETÖ denen terör örgütüyle Türk’ü birbiriyle kırdırmaya çalışan PKK’yla, 30 senedir DHKP-C ve çeşitli terör örgütüyle bizi birbirimize kırdırtmaya çalışıyorlar ama Recep Tayyip Erdoğan’la özellikle 15 Temmuzdan itibaren şunu gördük, duruşu, nefes alışı bu ümmeti ayakta tutar Allah’ın izniyle. Hep saldırıyorlar, saldırmaya devam ediyorlar” şeklinde ifadelere yer verdi.

CHP Genel Başkanına eleştiri

Yılmaztekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, haçlının, siyonistin ağzıyla, ‘Bu başkanlık sistemi kan dökmeden gelemez’ dediğini de anımsatarak, bu sözlere milletin 16 Nisan’da cevabını verdiğini belirtti. Yılmaztekin, “CHP’nin genel başkanına, ‘Sen haddini bileceksin. Bu ülkenin, milletin, insanların kanını hiç kimse dökemez. Bu kan sadece vatan uğruna dökülür. Bu kan sadece Allah yolunda dökülür” diyerek cevabını verdik” dedi.

Diyarbakır’da sırf Müslüman bir Kürt olduğu için kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin Börü’yü katledenleri de unutmadıklarını vurgulayan Yılmaztekin, ”Çünkü bu PKK, PYD denilen ahlaksız örgüt Müslüman’ın her türlüsüne karşı, Kürt’ün Müslüman olanına karşı, Allah’ın dinini yaşatana karşı, Allah’ın dinini yaşatmak için yaşayan Kürt’e karşı. Ve biz de sırf bundan dolayı onları esveline gömeceğiz Allah’ın izniyle. Müslüman’ın değerlerine karşı çıktıkları için gömeceğiz” diye konuştu.

Konuşmasında sık sık birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yılmaztekin, “Şunu da bilmeniz lazım. Biz Allah yolunda birbirimizi seversek, birbirimize karşı samimi olmalıyız. Onlara dünyada cehennemi yaşatacağımızı bilmemiz, birbirimize güvenip birbirimizi sevmemiz Allah’a güvenmemiz lazım. HDP Genel Başkanı çıktı dedi ki ‘Kudüs Yahudilerindir’ Neden dedi bunu, işbirlikçileri İsrail’e göz kırpmak için. Bakın ben sizin gibi düşünüyorum demek için. Bakın ben ezeceğim bana yardım edin dedi. Bunların kutsal saydığı Kudüs’ü teslim edeyim demek için. Medeti onlardan olanın sonu zalimin sonuyla aynıdır. Zalimin sonu cezaevidir. Bu millete ihanet edenin sonu cehennemin dibidir” dedi.

Kudüs bizim

Milletvekili Yılmaztekin, Kudüs’ün Müslümanların ortak değeri olduğunu belirterek, “Kudüs’ün efendimizin emaneti olduğunu bileceğiz. Kudüs’ün Yavuz Sultan Selim’in, Abdülhamit Han’ın, Recep Tayyip Erdoğan’ın emaneti olduğunu bileceğiz. Canımız pahasına da olsa Kudüs’e sahip çıkacağız. Kudüs’ü, ümmeti kurtarmak için nasıl Recep Tayyip Erdoğan gövdesini taşın altına, kefenini kolunun altına koymuşsa, bizler de kendimizi feda edeceğiz. Bizlerde kefenimizi kolumuzun altına aldık. Allah için ölmeye geldik.

Cenab-ı Allah Ayet-i Şerif’inde diyor ki, üzülmeyin, gevşemeyin. İnanıyorsanız kazanacak olanlar sizlersiniz” diye konuştu.

Milletvekili Yılmaztekin, alkışlarla tamamladığı konuşmasında, sözlerini “Kongremizin yeni yönetimimizin muvaffak olacağı şekilde hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Tüm halkımı saygı ve hürmetle selamlıyorum” diye tamamladı.