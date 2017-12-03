Birleşmiş Milletlerden (BM) sonra dünyanın en önemli platformlarından biri kabul edilen Asya Parlamenterler Asamblesinin (APA) bu yılki ev sahipliğini Türkiye’ye getiren ve bu çalışmasıyla büyük takdir toplayan APA Türk Grubu Üyesi Av. Yılmaztekin, hafta sonunu memleketi Şanlıurfa’da teşkilat gezileri ve esnaf ziyaretlerine ayırdı.

Programına, AK Parti Karaköprü ilçe teşkilatı ile başlayan Av. Yılmaztekin, ilçe başkanı ve partililerle bir araya geldi. Yeni seçilen Başkan Ahmet Aksoy ve yönetimini kutlayan Yılmaztekin, başkan ve yönetimine görevlerinde başarı diledi. Parti üyeleriyle de sohbet eden Kemalettin Yılmaztekin, daha sonra AK Parti Haliliye ilçe teşkilatına geçti. Kongrede güven tazeleyen Başkan Mehmet Canpolat ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Av. Yılmaztekin, çalışmalar hakkında bilgi aldı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“AK Parti’de ben yok Türkiye var”

AK Parti çatısı altında görev yapan her bireyin Türkiye’nin aydınlık geleceği için önemli görevler üstlendiğini belirten Yılmaztekin, “Bu siyasi hareketin içerisinde hiç kimse kendi şahsı adına hesap yaparak yol almaz. Türkiye’nin geleceği, hatta çok geniş coğrafyada insanların geleceği neredeyse AK Parti ile özdeşleşmiş durumdadır" dedi.

Türkiye çağ atladı

Türkiye’nin bugüne kadar istikrar ve güvenle büyüdüğünü söyleyen Milletvekili Av. Yılmaztekin, "Bugün de istikrar sürsün, Türkiye büyüsün istiyoruz. Gerek içeride, gerekse uluslararası camiada ülkemizi çok farklı bir yere taşıyan hükümetimiz, 15 yılda hayal bile edilemeyen projeleri hayata geçirerek, Türkiye’ye adeta çağ atlattı. Ülkemizde yaşanan bu değişimin ve gelişimin en güzel örneklerini şehrimize yapılan yatırımlar göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Teşkilat ziyaretlerinin ardından Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi ve Atatürk Bulvarında esnaf ziyaretleri de yapan Yılmaztekin, sıkıntıları ve talepleri dinledi. Haliliye Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özdemir’in de katıldığı esnaf gezisinde, hemşehrilerine hayırlı kazançlar dileyen Yılmaztekin, her yerde sevgi ve coşkuyla karşılandı.

Gençlerle buluşma

“Gençliğin ağabeyi” olarak tanınan Yılmaztekin, herkesi kucaklayarak ülke gündemine ve neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerini paylaştı. Yılmaztekin, AK Parti Şanlıurfa il teşkilatında, Harran Üniversitesi ÜNİAK Gençliği ile yaptığı toplantıda, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ‘gidici’ ifadelerini kullanan Yılmaztekin, şunları söyledi:

“Bu tarihi not edin, Kılıçdaroğlu’nu kasetle getiren FETÖ ve sahipleri, dekontla götürecekler. Dekont yalanı patladı, Baykal’ı zaten hasta diye yatırdılar. Tezgah büyük. CHP bu tezgahın bir piyonu. Ama bunların oyunlarını başlarına geçireceğiz. Oyun bozmaya devam ediyoruz ve bu oyunlarını da başlarına geçireceğiz Allah’ın izniyle.”

Yılmaztekin, konuşmasının ardından gençlerin sorularını da yanıtlayarak onlarla sohbet etti, anı fotoğrafı çektirdi.