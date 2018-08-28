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28 Ağustos 2018 13:36

Şanlıurfa modern bir görüntüye kavuşuyor

Şanlıurfa’da modernleşme ve kent estetiğinin korunması anlamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Asfalt Caddesi ve Haşimiye Meydanında yaptığı cephe çalışmalarıyla şehrin yeni görünümüne kavuşmasını sağlıyor.

Şanlıurfa modern bir görüntüye kavuşuyor

28 Ağustos 2018 13:36


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehrin işlek caddelerinde dış cephe iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Tekel Caddesi, Kalkan Caddesi, Yıldız Meydanı, Divan Yolu Caddesi ile Birecik, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde cephe düzenleme çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, uygulamasını kentin en işlek caddelerinde sürdürüyor. Cadde üzerinde bulunan esnaf, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin Şanlıurfa’nın gelişimi ve modernleşmesi anlamındaki çalışmalarından memnun olduklarını belirterek Büyükşehir yönetimine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin uygulamasında binaların dış cephesi yalıtım sistemi ile kaplanırken binada bulunan levhalar ve renkler tek tip oluyor. İş yeri anlamındaki mekanlar ise tahta ahşap döşemesi ile tekrar yenilenirken, esnafa modern kepenk sistemi sağlanıyor. Yine tanıtıcı levhalar tek tip hale getirilirken, iş yerleri yeni görüntüsü ile vatandaşlardan olumlu yönde görüşler alıyor.


Esnaftan teşekkür


İş yerlerinin şimdiki halinin daha modern hale getirildiğini belirten esnaf, çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.




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